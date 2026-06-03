Мирошник: Удар ВСУ по автобусу в ДНР — это преднамеренный теракт

В российском дипведомстве отреагировали на удар ВСУ по пассажирскому автобусу в ДНР. Данную атаку там сочли целенаправленной акцией устрашения мирных граждан и попыткой парализовать транспортное сообщение в регионе. Такую оценку событию дал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

«В Енакиеве совершено военное преступление, которое может квалифицироваться исключительно как преднамеренный террористический акт», — сказал он.

Дипломат отметил, что объектом для удара стал большой пассажирский автобус, где в тот момент ехали 46 обычных граждан. Кроме того, Мирошник подчеркнул, что данная атака являлась заранее продуманной: её организаторы стремились осложнить транспортные перевозки, вызвать панические настроения у людей и лишить их возможности нормально существовать, а удар нанесли в таком месте, где опасность нависла сразу над большим числом жителей.

Родион Мирошник также допустил, что после теракта в Енакиеве со стороны России последуют военные меры реагирования. Он обратил внимание на то, что нацистские формирования при поддержке Запада наносят удары по гражданской транспортной инфраструктуре, чтобы заблокировать перевозки людей и довести мирное население до критических условий существования.

Напомним, ВСУ атаковали с помощью беспилотника рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва – Симферополь. Трагедия произошла в городе Енакиево, в результате неё погибли семь человек. Он также уточнил, что ещё 11 человек получили ранения разной степени тяжести и сейчас получают необходимую медицинскую помощь. Глава ДНР Денис Пушилин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.