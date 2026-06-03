Пушилин: Число погибших при ударе ВСУ по автобусу в ДНР выросло до восьми

До восьми выросло число погибших при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Также известно, что пострадали 11 человек, десять из которых госпитализированы. По уточнённой информации, автобус двигался по маршруту Подольск — Симферополь.

«Всего зарегистрировались на рейс 53 человека. Сейчас выясняется, кто выходил и заходил по дороге. В Енакиево автобус заезжал для того, чтобы там подсели шесть пассажиров», — приводит слова Пушилина телеканал «Звезда».

Напомним, СК возбудил дело о теракте после удара по автобусу. В МИД РФ пообещали Киеву жёсткий ответ, а омбудсмен Яна Лантратова назвала действия ВСУ бесчеловечным преступлением.