Минтранс ДНР открыл горячую линию после атаки дрона на автобус в Енакиеве

Министерство транспорта Донецкой Народной Республики открыло телефонную линию для помощи гражданам, пострадавшим в результате инцидента в Енакиеве. Ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал рейсовый автобус, перевозивший людей.

Данная мера введена для оперативного взаимодействия с населением. В официальном канале правительства республики уточняется, что «в связи с ударом беспилотника по автобусу в Енакиеве создана горячая линия +7 (949) 431 64 52».

Специалисты ведомства готовы помочь в решении ряда неотложных проблем. Обращения принимаются по вопросам восстановления утраченных при пожаре документов, оказания поддержки при транспортировке, а также поиска сведений о родственниках, находящихся в медицинских учреждениях.

Контактный центр работает в круглосуточном режиме. Получить консультацию или запросить содействие могут как сами пассажиры, оказавшиеся в эпицентре событий, так и близкие погибших и раненых.

Власти региона призывают жителей использовать данный номер для получения только достоверной информации. Специалисты постараются оказать необходимое содействие каждому, кто столкнулся с последствиями этой чрезвычайной ситуации.

Напомним, в результате удара по автобусу, который ехал из Москвы в Симферополь, погибли семь человек, десять госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.