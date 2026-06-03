ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 08:53

Лантратова назвала удар по автобусу в Енакиево бесчеловечным преступлением

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Атака на пассажирский автобус в Енакиево (ДНР) является осознанным преступлением против гражданских лиц. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что объектом нападения стали люди, не представлявшие угрозы и не имевшие при себе оружия. Речь идёт об обычных пассажирах, среди которых находились женщины, пожилые люди и семьи.

Посол Мирошник пообещал жёсткий ответ России на удар по автобусу с людьми в ДНР
Посол Мирошник пообещал жёсткий ответ России на удар по автобусу с людьми в ДНР

Данные действия киевского режима Лантратова назвала бесчеловечными и выходящими за рамки любых нравственных норм. Подобная жестокость не имеет оправдания.

«Нет таких военных целей, которые могли бы оправдать кровь мирных жителей. Нет таких аргументов, которые способны снять ответственность с тех, кто отдаёт и исполняет подобные преступные приказы», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что виновные понесут заслуженное наказание вне зависимости от попыток скрыть случившееся за лозунгами. Каждому подобному факту будет дана правовая оценка, и сроков давности такие злодеяния не имеют.

Лантратова выразила глубокие соболезнования родным погибших и пострадавших, а также высказала пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

Напомним, в результате удара по автобусу, который ехал из Москвы в Симферополь, погибли семь человек, десять госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Три человека находятся в реанимации после атаки ВСУ на автобус в Енакиеве
Три человека находятся в реанимации после атаки ВСУ на автобус в Енакиеве

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Яна Лантратова
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar