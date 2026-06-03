Лантратова назвала удар по автобусу в Енакиево бесчеловечным преступлением

Атака на пассажирский автобус в Енакиево (ДНР) является осознанным преступлением против гражданских лиц. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что объектом нападения стали люди, не представлявшие угрозы и не имевшие при себе оружия. Речь идёт об обычных пассажирах, среди которых находились женщины, пожилые люди и семьи.

Данные действия киевского режима Лантратова назвала бесчеловечными и выходящими за рамки любых нравственных норм. Подобная жестокость не имеет оправдания.

«Нет таких военных целей, которые могли бы оправдать кровь мирных жителей. Нет таких аргументов, которые способны снять ответственность с тех, кто отдаёт и исполняет подобные преступные приказы», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что виновные понесут заслуженное наказание вне зависимости от попыток скрыть случившееся за лозунгами. Каждому подобному факту будет дана правовая оценка, и сроков давности такие злодеяния не имеют.

Лантратова выразила глубокие соболезнования родным погибших и пострадавших, а также высказала пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

Напомним, в результате удара по автобусу, который ехал из Москвы в Симферополь, погибли семь человек, десять госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.