Балицкий заявил, что оператор дрона ВСУ сознательно атаковал автобус в Енакиеве

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в комментарии ТАСС высказал мнение, что оператор украинского беспилотника осознанно целился в гражданский транспорт. Речь идёт об атаке на автобус в Енакиеве.

«Украина, как государство-террорист, не учится на своих ошибках. Сначала удар по студенческому общежитию в Старобельске, теперь целью киевского режима стали пассажиры автобуса Москва — Симферополь. Есть погибшие. Также 11 человек, в том числе ребёнок, получили ранения. Оператор дрона видел, что атакует именно пассажирский автобус», — подчеркнул глава региона.