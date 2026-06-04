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Регион
4 июня, 06:41

Балицкий заявил, что оператор дрона ВСУ сознательно атаковал автобус в Енакиеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в комментарии ТАСС высказал мнение, что оператор украинского беспилотника осознанно целился в гражданский транспорт. Речь идёт об атаке на автобус в Енакиеве.

«Украина, как государство-террорист, не учится на своих ошибках. Сначала удар по студенческому общежитию в Старобельске, теперь целью киевского режима стали пассажиры автобуса Москва — Симферополь. Есть погибшие. Также 11 человек, в том числе ребёнок, получили ранения. Оператор дрона видел, что атакует именно пассажирский автобус», — подчеркнул глава региона.

«Половина автобуса горит»: Пассажиры рассказали, как пережили удар ВСУ в Енакиеве
«Половина автобуса горит»: Пассажиры рассказали, как пережили удар ВСУ в Енакиеве

Ранее Life.ru писал, что утром 3 июня в результате атаки беспилотника на автобус погибли восемь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, а в МИД РФ заявили, что Киев ждёт жёсткий ответ.

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Дарья Денисова
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