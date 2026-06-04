Балицкий заявил, что оператор дрона ВСУ сознательно атаковал автобус в Енакиеве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в комментарии ТАСС высказал мнение, что оператор украинского беспилотника осознанно целился в гражданский транспорт. Речь идёт об атаке на автобус в Енакиеве.
«Украина, как государство-террорист, не учится на своих ошибках. Сначала удар по студенческому общежитию в Старобельске, теперь целью киевского режима стали пассажиры автобуса Москва — Симферополь. Есть погибшие. Также 11 человек, в том числе ребёнок, получили ранения. Оператор дрона видел, что атакует именно пассажирский автобус», — подчеркнул глава региона.
Ранее Life.ru писал, что утром 3 июня в результате атаки беспилотника на автобус погибли восемь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, а в МИД РФ заявили, что Киев ждёт жёсткий ответ.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.