«Половина автобуса горит»: Пассажиры рассказали, как пережили удар ВСУ в Енакиеве

Пассажиры рейсового автобуса «Москва — Симферополь» рассказали об ударе по транспорту в Енакиеве. Пострадавших доставили в городскую больницу, сообщил проект Wargonzo.

Пассажиры рассказали, как пережили удар ВСУ в Енакиеве. Видео © Telegram / WarGonzo

Одна из пассажирок рассказала, что пришла в себя после удара и увидела огонь в салоне. По её словам, рядом с ней лежал мужчина, который не двигался.

«Открываю глаза, а передо мной всё белое. Когда немного пришла в себя, повернула голову на соседа, а он лежит и не двигается. Половина автобуса горит», — рассказала пострадавшая.

Другие очевидцы сообщили, что в момент удара они заметили вспышку и почувствовали странный запах. По их словам, в автобусе ехали гражданские, среди них были мужчины, женщины и ребёнок. Наиболее тяжёлые повреждения получили люди, которые находились в задней части автобуса.

Министр здравоохранения ДНР Константин Масников осмотрел пострадавших. Он сообщил, что по поручению главы республики людям оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Также с пассажирами работают психологи. По данным Масникова, трое пострадавших находятся в реанимации.

Главный врач 2-й Горловской больницы Нелля Якуненко сообщила Wargonzo, что самому младшему пациенту семь лет. Мальчик находится в детском отделении. У него непроникающее ранение грудной клетки. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, ребёнок стабилен и находится под наблюдением.