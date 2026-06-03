Путину доложили о теракте в Енакиеве, где погибли восемь человек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин осведомлён об атаке на автобус в Енакиеве (ДНР). Отвечая на вопрос журналистов, он подтвердил, что информация о теракте была доведена до главы государства.

«Разумеется», — сказал Песков журналистам на вопрос, доложено ли президенту о теракте.

Напомним, ранее СК возбудил дело о теракте после удара по автобусу в ДНР, следовавшего из Подольска в Симферополь. Погибли восемь человек. В МИД РФ пообещали Киеву жёсткий ответ, а омбудсмен Яна Лантратова назвала действия ВСУ бесчеловечным преступлением.