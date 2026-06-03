Пассажиры из Польши ехали в автобусе, атакованном ВСУ в Енакиеве

В донецком Енакиеве беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал рейсовый автобус. Среди пострадавших оказались граждане разных стран. Главный врач городской больницы №2 Горловки Нелля Якуненко рассказала, что в транспортном средстве находились и пассажиры из Польши. Они направлялись в Мариуполь.

Пассажиры из Польши находились в атакованном ВСУ автобусе в Енакиеве. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Также в салоне были жители различных регионов России. Многие приехали из Ярославской области и республики Тува.

«Они неохотно разговаривают из-за своего состояния, после такого стресса. Они на седативной терапии, поэтому неохотно ещё отвечают», — цитирует медика телеканал «Звезда».

Напомним, ранее СК возбудил дело о теракте после удара по автобусу в ДНР, следовавшего из Подольска в Симферополь. Погибли восемь человек. В МИД РФ пообещали Киеву жёсткий ответ, а омбудсмен Яна Лантратова назвала действия ВСУ бесчеловечным преступлением.