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3 июня, 10:43

Автобус, атакованный ВСУ в Енакиеве, следовал из Подольска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Supertrooper

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Supertrooper

Рейсовый автобус, попавший под удар ВСУ в Еникиеве, следовал из Подольска. Детали об атаке уточнил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

Чиновник на полях ПМЭФ подтвердил, что транспортное средство было «очень серьёзно повреждено». Атака была совершена с применением ударного БПЛА в оживлённом районе города.

По последним данным, жертвами нападения стали восемь человек. Еще 11 пассажиров получили ранения различной степени тяжести и сейчас проходят лечение.

Минтранс ДНР открыл горячую линию после атаки дрона на автобус в Енакиеве
Минтранс ДНР открыл горячую линию после атаки дрона на автобус в Енакиеве

Напомним, СК возбудил дело о теракте после удара по автобусу в ДНР, следовавшего из Подольска в Симферополь. Погибли восемь человек. В МИД РФ пообещали Киеву жёсткий ответ, а омбудсмен Яна Лантратова назвала действия ВСУ бесчеловечным преступлением.

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Оксана Попова
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