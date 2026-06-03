Автобус, атакованный ВСУ в Енакиеве, следовал из Подольска

Рейсовый автобус, попавший под удар ВСУ в Еникиеве, следовал из Подольска. Детали об атаке уточнил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

Чиновник на полях ПМЭФ подтвердил, что транспортное средство было «очень серьёзно повреждено». Атака была совершена с применением ударного БПЛА в оживлённом районе города.

По последним данным, жертвами нападения стали восемь человек. Еще 11 пассажиров получили ранения различной степени тяжести и сейчас проходят лечение.

Напомним, СК возбудил дело о теракте после удара по автобусу в ДНР, следовавшего из Подольска в Симферополь. Погибли восемь человек. В МИД РФ пообещали Киеву жёсткий ответ, а омбудсмен Яна Лантратова назвала действия ВСУ бесчеловечным преступлением.