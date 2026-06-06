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Регион
6 июня, 19:37

Лантратова: Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на поезд в Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eva Corbella

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eva Corbella

Шесть человек остаются в больнице после атаки беспилотника ВСУ на поезд в Крыму. Врачи продолжают оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Омбудсмен уточнила, что состояние одного из пациентов оценивают как тяжёлое.

«В больнице остаются шесть человек. Одна женщина выписана и проходит лечение дома. Все пострадавшие — работники резервных вагонов депо станции Симферополь», — написала омбудсмен в Telegram-канале.

ВСУ атаковали пригородный поезд под Луганском
ВСУ атаковали пригородный поезд под Луганском

Напомним, 4 июня украинский беспилотник атаковал пригородный поезд в Крыму. Состав следовал по маршруту Азовское — Керчь. В результате удара один человек погиб, ещё несколько получили ранения. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавшим он пожелал сил и скорейшего выздоровления.

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Лия Мурадьян
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