ВСУ атаковали пригородный поезд под Луганском

ВСУ нанесли удар по пригородному поезду, который следовал по маршруту Луганск — Лантратовка. Об атаке сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём «Максе».

Инцидент произошёл в Новоайдарском муниципальном округе. В момент удара в поезде находились 13 пассажиров. К счастью, жертв удалось избежать. Всех людей оперативно эвакуировали, после чего специалисты занялись восстановлением движения на участке.

Пасечник сообщил, что сейчас движение поездов на этом направлении уже возобновлено. Кроме того, глава ЛНР рассказал о других атаках на гражданский транспорт. В результате одного из таких ударов погиб человек, ещё один получил ранения.

Ранее похожая атака произошла в Крыму. Украинский беспилотник ударил по пригородному поезду Азовское — Керчь. В результате погиб один человек, ещё трое получили ранения. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и пообещал помощь пострадавшим. После угрозы новых атак БПЛА также возникли сбои в железнодорожном сообщении с Крымом: 13 составов «Таврия» были остановлены в пути или ожидали отправления.