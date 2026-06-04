Крымская железная дорога приостановила движение части поездов

В расписании движения в сообщении с Крымом произошли сбои. Из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов сразу 13 составов «Таврия» вынуждены ждать отправления или остановлены в пути.

Представители перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» пояснили возникшую ситуацию.

«В связи с авиационной опасностью (БПЛА) Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков», — отметили в компании.

Тех, кто находился в вагонах на перекрытых отрезках пути, оперативно вывели из транспорта для обеспечения безопасности.

«Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы», — добавили в ГСЭ.

Сейчас профильные службы контролируют обстановку на объектах инфраструктуры. Информацию о возобновлении полноценного курсирования и актуальном времени прибытия стоит уточнять у оператора.

Пассажирам рекомендуют следить за оперативными оповещениями в официальных каналах. Ближайшие рейсы могут следовать с существенным отклонением от привычного графика.

Ранее в Крыму украинский беспилотник атаковал пригородный поезд, который следовал по маршруту Азовское — Керчь. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, в результате удара есть погибший.