Один человек погиб, трое ранены после атаки БПЛА на поезд в Крыму

В Крыму украинский беспилотник атаковал пригородный поезд, который следовал по маршруту Азовское — Керчь. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, в результате удара есть погибший.

«Один человек погиб и ещё трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь», — доложил чиновник.

На месте уже работают экстренные оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Тем, кто получил травмы, он пожелал сил и скорейшего выздоровления. Власти пообещали оказать всю необходимую поддержку семьям и всем, кому она потребуется после случившегося.

Жителей также попросили доверять только официальной информации и не ориентироваться на неподтвержденные сообщения.