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4 июня, 05:58

Один человек погиб, трое ранены после атаки БПЛА на поезд в Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Крыму украинский беспилотник атаковал пригородный поезд, который следовал по маршруту Азовское — Керчь. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, в результате удара есть погибший.

«Один человек погиб и ещё трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь», — доложил чиновник.

На месте уже работают экстренные оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Тем, кто получил травмы, он пожелал сил и скорейшего выздоровления. Власти пообещали оказать всю необходимую поддержку семьям и всем, кому она потребуется после случившегося.

Жителей также попросили доверять только официальной информации и не ориентироваться на неподтвержденные сообщения.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто

До этого Аксёнов сообщил об ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по нежилым объектам в Симферополе. По предварительным данным, погибли три человека, ещё семь получили ранения.

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Оксана Попова
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