Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в заявлении.

А ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что поступающий на Крымский полуостров бензин распределяют между Республикой Крым и Севастополем пропорционально численности населения. Профильные ведомства уже получили указания для решения проблемы. На сайте регионального Минтопэнерго опубликована интерактивная карта. Она поможет жителям и гостям региона находить АЗС с топливом в разных муниципалитетах.