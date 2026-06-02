Аксёнов рассказал о распределении бензина между Крымом и Севастополем

Поступающий на Крымский полуостров бензин распределяют между Республикой Крым и Севастополем пропорционально численности населения. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, ситуация с автомобильным топливом находится на контроле у президента РФ Владимира Путина. Профильным ведомствам уже даны поручения для решения проблемы.

«Органы власти Республики Крым координируют свои действия по данному вопросу с правительством города Севастополя: бензин, поступающий на территорию полуострова, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения», — сообщил Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что 3 июня на сайте регионального Минтопэнерго появится интерактивная карта. С её помощью жители и гости региона смогут искать АЗС с топливом в каждом муниципалитете. Аксёнов призвал крымчан и туристов сохранять спокойствие, набраться терпения и ориентироваться только на официальные источники информации.

По словам главы Крыма, ситуация с бензином на полуострове может нормализоваться в течение 30 дней. Напомним, что с 31 мая на территории Крыма ввели ограничения на розничную реализацию бензина марки АИ-92. Теперь этот вид топлива можно будет купить из расчёта не более 20 литров на одно транспортное средство. Бензин АИ-95 в приоритетном порядке отпускается коммунальному и социальному транспорту, а также без ограничений по объему по талонам.