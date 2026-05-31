31 мая, 00:19

Аксенов: Ситуация с бензином в Крыму может нормализоваться в течение 30 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

Власти Республики Крым обозначили ожидаемые сроки урегулирования ситуации с бензином в регионе. Как утверждает глава республики Сергей Аксенов, ситуация должна стабилизироваться в течение ближайших 30 дней. Соответствующее сообщение он опубликовал у себя в канале на платформе MAX.

«Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации — в течение 30 дней. Прошу крымчан и гостей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Аксенов.

В Крыму ввели лимит на продажу бензина АИ-95

Напомним, с 31 мая на территории Крыма введут ограничения на розничную реализацию бензина марки АИ-92. Теперь этот вид топлива можно будет купить из расчёта не более 20 литров на одно транспортное средство. Кроме того, с 31 мая бензин марки АИ-95 в Крыму будет отпускаться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. Также данный вид топлива можно будет получить по талонам без ограничения объёма.

Виталий Приходько
