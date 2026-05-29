В Крыму ввели лимит на продажу бензина АИ-95

В Крыму с 09:00 30 мая ограничат продажу бензина АИ-95 до 20 литров в сутки в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Принято решение об ограничении с 09:00 30 мая объёма продажи бензина марки АИ-95 — не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым», — написал Аксёнов.

По словам главы региона, список заправок, где есть топливо, размещён на сайте Минтопэнерго Крыма. Он попросил жителей не создавать запасов и заправлять автомобили в обычном порядке.

Ранее в Севастополе на заправках сети ТЭС ввели лимит на покупку топлива — не более 20 литров на один автомобиль или одну канистру. Губернатор Михаил Развожаев объяснил это логистическими трудностями и желанием не допустить ажиотажа. При этом, водители, прибывшие на АЗС на автомобиле, могут выбрать, заправить машину или наполнить канистру. Пешеходы с канистрами также смогут приобрести топливо. Кроме того, временные ограничения на продажу топлива ввели в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий называл меру превентивной и связывал её с перебоями в доставке горючего.