В Новосибирской области детям запретили покупать бензин и дизель

В Новосибирской области запретили продавать несовершеннолетним бензин, дизельное топливо и лакокрасочные материалы. Новые ограничения направлены на профилактику преступлений с использованием легковоспламеняющихся жидкостей.

Исключение сделали для подростков старше 16 лет, у которых есть водительское удостоверение. Они смогут покупать топливо на законных основаниях.

«Инициатива обусловлена случаями вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с поджогами имущества при помощи различных легковоспламеняющихся жидкостей», — сказал областной прокурор Александр Бучман.

Подобные меры уже действуют в Волгоградской, Пензенской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях, Приморском крае, Татарстане и Чувашии. С 1 сентября ограничения также введут в Московской и Астраханской областях и Забайкальском крае.

Ранее Life.ru сообщал, что в Пермском крае вслед за продажей запретили хранение и распространение вейпов. Под ограничения попадут не только электронные сигареты, но и устройства для нагревания табака, системы доставки никотина, а также их комплектующие.