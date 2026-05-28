В Новосибирской области детям запретили покупать бензин и дизель
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dr.D
В Новосибирской области запретили продавать несовершеннолетним бензин, дизельное топливо и лакокрасочные материалы. Новые ограничения направлены на профилактику преступлений с использованием легковоспламеняющихся жидкостей.
Исключение сделали для подростков старше 16 лет, у которых есть водительское удостоверение. Они смогут покупать топливо на законных основаниях.
«Инициатива обусловлена случаями вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с поджогами имущества при помощи различных легковоспламеняющихся жидкостей», — сказал областной прокурор Александр Бучман.
Подобные меры уже действуют в Волгоградской, Пензенской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях, Приморском крае, Татарстане и Чувашии. С 1 сентября ограничения также введут в Московской и Астраханской областях и Забайкальском крае.
Ранее Life.ru сообщал, что в Пермском крае вслед за продажей запретили хранение и распространение вейпов. Под ограничения попадут не только электронные сигареты, но и устройства для нагревания табака, системы доставки никотина, а также их комплектующие.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.