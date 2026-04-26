В России продлили запрет на продажу алкоголя вблизи опасных производств

Российские власти продлили запрет на продажу алкоголя рядом с опасными производствами, «запретные зоны» определяют сами регионы. Это следует из утверждённого кабмином документа

По закону, рядом с источниками повышенной опасности нельзя торговать спиртным, в том числе в кафе и ресторанах. Где именно проходят эти «запретные зоны», решают местные власти, но общие правила устанавливает Правительство России.

Действие старого документа скоро заканчивалось. Поэтому власти приняли новое постановление. Оно начнёт действовать с 1 сентября 2026 года и будет работать до 1 сентября 2032 года. Сам принцип остался прежним: запрет действует на тех опасных производствах, где требуется декларация промышленной безопасности.

Раньше сообщалось, что Чечня, Ингушетия и Дагестан по итогам марта 2026 года стали самыми непьющими регионами России. Меньше всего алкоголя пьют в Чечне — всего 0,02 литра чистого спирта на человека. В Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,91 литра. Для сравнения, в других регионах, которые тоже входят в группу с низким потреблением, показатели заметно выше: в Кабардино-Балкарии — 2,14 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,71 литра.