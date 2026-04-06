На Урале захотели урезать время продажи алкоголя: объясняем, в какие дни выпить не получится

В Свердловской области готовится ужесточение правил продажи алкоголя. Правительство региона внесло в Заксобрание соответствующий законопроект, утверждённый губернатором Денисом Паслером. Как сообщается на сайте областного парламента, предлагаемые ограничения не распространяются на кафе и рестораны с площадью зала от 30 квадратных метров.

Если законопроект одобрят, то с 1 сентября 2026 года на Среднем Урале изменится порядок продажи алкоголя. Согласно новому документу, выпивку нельзя будет купить в нескольких случаях: Во время всяких фестивалей, концертов, спортивных матчей и подобных мероприятий – и не только прямо на площадке, но и рядом с ней. Запрет будет действовать за два часа до начала, пока идет мероприятие, и ещё час после.

Каждый день утром, с 09:00 до 22:00 (сегодня можно продавать с 8 до 23 часов), алкоголь тоже не продадут.

Есть и специальные «сухие» дни: 1 июня (День защиты детей), 1 сентября (День знаний, или ближайший рабочий день, если 1 сентября выходной) и вторая суббота сентября, которую назовут «Днём трезвости».

А ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко в беседе с Life.ru назвал запрет на продажу пива на стадионах популистской мерой, не приносящей реальной пользы. Парламентарий напомнил, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года продажа алкоголя была разрешена, однако никакого роста потребления не зафиксировали. По его словам, нация «не спивается» от двух пластиковых стаканов, выпитых в перерыве матча.