Госдума просит прокуратуру проверить доставку «Синица» из-за продажи алкоголя детям

Депутат Госдумы Артём Кирьянов попросил прокуратуру проверить сервис доставки алкоголя «Синица» после публикации SHOT ПРОВЕРКИ. По мнению парламентария, бизнес нарушает сразу несколько статей федерального закона.

Как сообщили в ассоциации «Антиконтрафакт», «Синица» доставляет спиртное вне разрешённого времени, не спрашивает у покупателей документы, подтверждающие возраст, а также занимается перепродажей розничного алкоголя.

Кроме того, реклама в соцсетях ориентирована на подростков. Паспорта у несовершеннолетних не проверяют намеренно, чтобы не возвращать предоплату.

Кстати, охотятся за этим магазином уже давно. Life.ru рассказывал, что летом прокуратура совместно с МВД уже намеревались проверить сервис доставки алкоголя «Синица». Тогда организация отреагировала так, будто им сделали бесплатную рекламу.