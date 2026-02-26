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Регион
Опубликовано 26 февраля, 17:46

Госдума просит прокуратуру проверить доставку «Синица» из-за продажи алкоголя детям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Депутат Госдумы Артём Кирьянов попросил прокуратуру проверить сервис доставки алкоголя «Синица» после публикации SHOT ПРОВЕРКИ. По мнению парламентария, бизнес нарушает сразу несколько статей федерального закона.

Как сообщили в ассоциации «Антиконтрафакт», «Синица» доставляет спиртное вне разрешённого времени, не спрашивает у покупателей документы, подтверждающие возраст, а также занимается перепродажей розничного алкоголя.

Кроме того, реклама в соцсетях ориентирована на подростков. Паспорта у несовершеннолетних не проверяют намеренно, чтобы не возвращать предоплату.

В Курганской области с 1 марта сократят время продажи алкоголя
В Курганской области с 1 марта сократят время продажи алкоголя

Кстати, охотятся за этим магазином уже давно. Life.ru рассказывал, что летом прокуратура совместно с МВД уже намеревались проверить сервис доставки алкоголя «Синица». Тогда организация отреагировала так, будто им сделали бесплатную рекламу.

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Владимир Озеров
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