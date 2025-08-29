Прокуратура проверит известный сервис доставки алкоголя после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Прокуратура совместно с МВД проверяет сервис доставки алкоголя «Синица», который, по данным расследования SHOT ПРОВЕРКИ, работает без юридического лица и без выдачи фискальных чеков. Об этом сообщило само издание.

«Мы начинали с идеи, которая грела только нас. Потом её заметили те, кто пробует. Теперь о нас говорят официально. Не просто упоминание, а громкий пост за то, что мы делаем. Поднимаем свой Shot за этот момент — и идём дальше. Потому что лучшая реклама — это жить так, чтобы нас невозможно было не заметить», — написала пресс-служба компании после поста SHOT ПРОВЕРКИ.

На данный момент сайт «Синицы» заблокирован, а мобильное приложение функционирует со сбоями. Кроме того, из приложения исчезли все контактные номера для связи по заказам. Проверка направлена на установление законности деятельности сервиса и предотвращение дальнейших нарушений законодательства.