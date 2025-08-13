Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 10:55

До 15 выросло число пострадавших от продававшейся на Кубани чачи с метанолом

Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин

Число пострадавших от чачи с метанолом, которую продавали в Краснодарском крае, возросло до 15 человек. Среди новых случаев отравления — туристы из Уфы, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Сегодня в городскую больницу № 21 поступил 60-летний мужчина. Смертельным напитком его угостила попутчица. Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Это уже третий пациент с отравлением метанолом», — говорится в телеграм-канале министра.

Власти закрыли стихийный рынок в Сириусе, где торговали самодельным алкоголем, однако всё ещё остаётся множество нелегальных точек, пишет Mash. Полиция продолжает задерживать продавцов опасного спиртного. Так, в посёлке Кабардинка изъяли 285 литров поддельного алкоголя, который изготавливала 26-летняя девушка без соответствующих документов и разрешения на торговлю.

В Сириусе закрыли рынок Казачий, где продавали смертельно опасную чачу
По последним данным, жертвами отравления вином и чачей стали 13 человек. Среди погибших — семья из трёх человек из Подмосковья, двое жителей Челябинска, двое гостей из Комсомольска-на-Амуре, турист из Пскова, женщина из Уфы, трое из Донецка и мужчина, отдыхавший в отеле «Бархатные сезоны». Полиция задержала бабушку и её внучку, которые продавали смертоносное пойло. Суд арестовал их на два месяца.

Никита Никонов
