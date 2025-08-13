До 15 выросло число пострадавших от продававшейся на Кубани чачи с метанолом

Число пострадавших от чачи с метанолом, которую продавали в Краснодарском крае, возросло до 15 человек. Среди новых случаев отравления — туристы из Уфы, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Сегодня в городскую больницу № 21 поступил 60-летний мужчина. Смертельным напитком его угостила попутчица. Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Это уже третий пациент с отравлением метанолом», — говорится в телеграм-канале министра.