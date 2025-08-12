Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 08:41

В Сириусе закрыли рынок Казачий, где продавали смертельно опасную чачу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Федеральная территория Сириус расторгла договор аренды с представителями «Казачьего» рынка, что привело к его полному закрытию. Торговые ряды стали печально известны тем, что именно там туристы приобрели палёную чачу, из-за которой произошли отравления с летальным исходом. По данным пресс-службы ФТ Сириус, предоставленным ТАСС, бывший арендатор обязан демонтировать все конструкции в течение трёх месяцев.

«Казачий» рынок закрыт. Договор аренды расторгнут. В течение трёх месяцев участок должен быть освобождён от всех некапитальных строений и убран за счёт бывшего арендатора», — указано в сообщении.

На прошлой неделе была закрыта только одна точка по продаже нелегальной алкогольной продукции, при этом остальные торговые места и сам рынок продолжали свою деятельность.

В Уфе умерла женщина, ослепшая после сочинской чачи
В Уфе умерла женщина, ослепшая после сочинской чачи

Напомним, 6 августа в Адлере два туриста погибли, выпив «домашней чачи» из местного ларька. Впоследствии число жертв этого смертоносного напитка превысило десять. Полицейские задержали бабушку с внучкой, которые продавали опасное спиртное. Известно, что они мешали алкогольную отраву прямо на рынке. Суд заключил их под стражу на два месяца.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar