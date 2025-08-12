В Сириусе закрыли рынок Казачий, где продавали смертельно опасную чачу

Федеральная территория Сириус расторгла договор аренды с представителями «Казачьего» рынка, что привело к его полному закрытию. Торговые ряды стали печально известны тем, что именно там туристы приобрели палёную чачу, из-за которой произошли отравления с летальным исходом. По данным пресс-службы ФТ Сириус, предоставленным ТАСС, бывший арендатор обязан демонтировать все конструкции в течение трёх месяцев.

«Казачий» рынок закрыт. Договор аренды расторгнут. В течение трёх месяцев участок должен быть освобождён от всех некапитальных строений и убран за счёт бывшего арендатора», — указано в сообщении.