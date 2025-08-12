В Сириусе закрыли рынок Казачий, где продавали смертельно опасную чачу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios
Федеральная территория Сириус расторгла договор аренды с представителями «Казачьего» рынка, что привело к его полному закрытию. Торговые ряды стали печально известны тем, что именно там туристы приобрели палёную чачу, из-за которой произошли отравления с летальным исходом. По данным пресс-службы ФТ Сириус, предоставленным ТАСС, бывший арендатор обязан демонтировать все конструкции в течение трёх месяцев.
«Казачий» рынок закрыт. Договор аренды расторгнут. В течение трёх месяцев участок должен быть освобождён от всех некапитальных строений и убран за счёт бывшего арендатора», — указано в сообщении.
На прошлой неделе была закрыта только одна точка по продаже нелегальной алкогольной продукции, при этом остальные торговые места и сам рынок продолжали свою деятельность.
Напомним, 6 августа в Адлере два туриста погибли, выпив «домашней чачи» из местного ларька. Впоследствии число жертв этого смертоносного напитка превысило десять. Полицейские задержали бабушку с внучкой, которые продавали опасное спиртное. Известно, что они мешали алкогольную отраву прямо на рынке. Суд заключил их под стражу на два месяца.