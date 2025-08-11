Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 августа, 12:12

Продавцы убийственной чачи с метанолом смешивали её прямо на рынке в Адлере

Kub Mash: На рынке в Адлере знали о продаже смертельной чачи, но молчали

Обложка © DALL-E / Life.ru

Смертельно опасную чачу с метанолом в составе, сгубившую минимум 12 человек, готовили прямо на рынке «БаZар» в Адлере. О подпольном производстве знали многие торговцы, сообщает Kub Mash.

Рынок, где продавали чачу-убийцу. Видео © Telegram / Kub Mash

Сообщается, что одна из обвиняемых 48-летняя Этери смешивала спирт и ароматизаторы прямиком на складе, а затем продавала алкоголь из-под полы и активно зазывала отдыхающих. По словам коллег, незадолго до трагедии она сменила поставщика спирта — именно в этой партии нашли высокую концентрацию метанола.

Несмотря на то что многие знали о подпольной торговле, никто не сообщил о ней. Сегодня стало известно о новой жертве — 36-летней жительнице Уфы, увезшей бутылку домой. После распития женщина потеряла зрение и умерла в больнице.

В Адлере прикрыли точку с самодельной чачей, убившей 12 человек

Напомним, 6 августа два туриста погибли в Адлере, отведав «домашней чачи» из местного ларька. Позже стало известно, что эта выпивка сгубила более 10 человек. Полиция задержала бабушку и её внучку, которые продавали смертоносное пойло. Суд арестовал их на два месяца.

