Продавцы убийственной чачи с метанолом смешивали её прямо на рынке в Адлере

Смертельно опасную чачу с метанолом в составе, сгубившую минимум 12 человек, готовили прямо на рынке «БаZар» в Адлере. О подпольном производстве знали многие торговцы, сообщает Kub Mash.

Рынок, где продавали чачу-убийцу. Видео © Telegram / Kub Mash

Сообщается, что одна из обвиняемых 48-летняя Этери смешивала спирт и ароматизаторы прямиком на складе, а затем продавала алкоголь из-под полы и активно зазывала отдыхающих. По словам коллег, незадолго до трагедии она сменила поставщика спирта — именно в этой партии нашли высокую концентрацию метанола.