Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 10:41

В Адлере прикрыли точку с самодельной чачей, убившей 12 человек

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

На одном из рынков Адлера прекратилась продажа кустарного алкоголя — прилавок, где торговали самодельной чачей, накрыли полотном, и больше там никто спиртным не торгует. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Продавцы с соседних точек рассказали, что женщина, работавшая там, была единственной, кто реализовывал алкоголь без нужных документов. Остальные торговцы предпочитали не связываться с нелегальной продукцией и сосредоточились на более доходных товарах.

«Не понимаю, почему они продавали этот алкоголь, и непонятно кто его делал. Есть специальные магазины, где можно это купить, рядом с рынком», — сказала одна из продавщиц.

Журналисты, посетившие рынок, отметили, что торговля в целом продолжается без сбоев. Однако по информации из местных сообществ, владелец торговой площадки якобы предупредил продавцов о необходимости освободить свои места в течение двух дней.

В Уфе женщина ослепла после употребления привезённой с курорта чачи
В Уфе женщина ослепла после употребления привезённой с курорта чачи

Напомним, 6 августа два туриста погибли в Адлере, отведав «домашней чачи» из местного ларька. Позже стало известно, что эта выпивка сгубила в общей сложности 12 человек. Полиция задержала бабушку и её внучку, которые продавали смертоносное пойло. Суд арестовал обеих на два месяца.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar