В Адлере прикрыли точку с самодельной чачей, убившей 12 человек

На одном из рынков Адлера прекратилась продажа кустарного алкоголя — прилавок, где торговали самодельной чачей, накрыли полотном, и больше там никто спиртным не торгует. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Продавцы с соседних точек рассказали, что женщина, работавшая там, была единственной, кто реализовывал алкоголь без нужных документов. Остальные торговцы предпочитали не связываться с нелегальной продукцией и сосредоточились на более доходных товарах.

«Не понимаю, почему они продавали этот алкоголь, и непонятно кто его делал. Есть специальные магазины, где можно это купить, рядом с рынком», — сказала одна из продавщиц.