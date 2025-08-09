В Адлере прикрыли точку с самодельной чачей, убившей 12 человек
Обложка © DALL-E / Life.ru
На одном из рынков Адлера прекратилась продажа кустарного алкоголя — прилавок, где торговали самодельной чачей, накрыли полотном, и больше там никто спиртным не торгует. Об этом сообщили в РИА «Новости».
Продавцы с соседних точек рассказали, что женщина, работавшая там, была единственной, кто реализовывал алкоголь без нужных документов. Остальные торговцы предпочитали не связываться с нелегальной продукцией и сосредоточились на более доходных товарах.
«Не понимаю, почему они продавали этот алкоголь, и непонятно кто его делал. Есть специальные магазины, где можно это купить, рядом с рынком», — сказала одна из продавщиц.
Журналисты, посетившие рынок, отметили, что торговля в целом продолжается без сбоев. Однако по информации из местных сообществ, владелец торговой площадки якобы предупредил продавцов о необходимости освободить свои места в течение двух дней.
Напомним, 6 августа два туриста погибли в Адлере, отведав «домашней чачи» из местного ларька. Позже стало известно, что эта выпивка сгубила в общей сложности 12 человек. Полиция задержала бабушку и её внучку, которые продавали смертоносное пойло. Суд арестовал обеих на два месяца.