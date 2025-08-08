В Уфе женщина ослепла после употребления привезённой с курорта чачи

Жительница Уфы потеряла зрение после употребления чачи во время отдыха в Краснодарском крае, сообщает 93.RU.

По информации издания, россиянка внезапно перестала видеть и обратилась за медицинской помощью. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии.