В Уфе женщина ослепла после употребления привезённой с курорта чачи
Жительница Уфы потеряла зрение после употребления чачи во время отдыха в Краснодарском крае, сообщает 93.RU.
По информации издания, россиянка внезапно перестала видеть и обратилась за медицинской помощью. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Медики установили, что накануне пострадавшая пила чачу, которую привезла из Сочи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, 6 августа стало известно о гибели двоих посетивших Краснодарский край туристов от «домашней чачи» в Адлере. К настоящему моменту смертельная выпивка забрала жизни 12 человек.