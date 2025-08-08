Встреча Путина и Трампа
8 августа, 09:36

В Уфе женщина ослепла после употребления привезённой с курорта чачи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Nin2530

Жительница Уфы потеряла зрение после употребления чачи во время отдыха в Краснодарском крае, сообщает 93.RU.

По информации издания, россиянка внезапно перестала видеть и обратилась за медицинской помощью. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Медики установили, что накануне пострадавшая пила чачу, которую привезла из Сочи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 6 августа стало известно о гибели двоих посетивших Краснодарский край туристов от «домашней чачи» в Адлере. К настоящему моменту смертельная выпивка забрала жизни 12 человек.

Марина Фещенко
