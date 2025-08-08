Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 06:33

Слепота, удушье и смерть: Стало известно, как чача бабули из Адлера убила 12 туристов

Врач Минздрава Кубани Горячев счёл метанол в чаче из Сочи причиной гибели людей

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Причиной массового отравления и смерти 12 человек от сочинской чачи мог стать метанол, который содержался в алкогольной продукции. Об этом заявил Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Кубани Александр Горячев.

«В организме метанол превращается в формальдегид и муравьиную кислоту вещества, поражающие нервную систему, органы зрения и дыхания», — объяснил специалист кубанского Минздрава в интервью телеканалу «Краснодар».

По словам врача, признаками отравления метанолом являются головная боль и головокружение, рвота, тошнота и нарушение зрения, которое может доходить до слепоты. Горячев предостерёг россиян от употребления палёного алкоголя и приобретать только лицензированную продукцию.

Смерть с рук: Мэрия Сочи через Life.ru обратилась к туристам из-за гибели людей от чачи-убийцы
Смерть с рук: Мэрия Сочи через Life.ru обратилась к туристам из-за гибели людей от чачи-убийцы

Напомним, 6 августа стало известно о гибели двоих посетивших Краснодарский край туристов от «домашней чачи» в Адлере. К настоящему моменту смертельная выпивка забрала жизни 12 человек. Правоохранители оперативно задержали торговавших ядовитым пойлом бабушку и внучку. 7 августа суд арестовал обеих на два месяца.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar