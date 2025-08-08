Слепота, удушье и смерть: Стало известно, как чача бабули из Адлера убила 12 туристов

Причиной массового отравления и смерти 12 человек от сочинской чачи мог стать метанол, который содержался в алкогольной продукции. Об этом заявил Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Кубани Александр Горячев.

«В организме метанол превращается в формальдегид и муравьиную кислоту — вещества, поражающие нервную систему, органы зрения и дыхания», — объяснил специалист кубанского Минздрава в интервью телеканалу «Краснодар».