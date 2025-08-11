Встреча Путина и Трампа
В Уфе умерла женщина, ослепшая после сочинской чачи

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Уфе трагически оборвалась жизнь женщины, отравившейся привезённой с сочинского рынка чачей. Об этом «ГорОбзор.ру» рассказали в Минздраве Башкирии.

Три дня назад пострадавшую доставили в больницу с признаками сильного отравления. Лабораторные анализы подтвердили наличие метанола, а зрение пациентки стремительно угасло. Несмотря на усилия врачей, ее состояние оставалось критическим, и спасти женщину не удалось.

Напомним, 6 августа два туриста погибли в Адлере, отведав «домашней чачи» из местного ларька. Позже стало известно, что эта выпивка сгубила более 10 человек. Полиция задержала бабушку и её внучку, которые продавали смертоносное пойло. Суд арестовал их на два месяца.

