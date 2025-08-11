В Уфе умерла женщина, ослепшая после сочинской чачи

В Уфе трагически оборвалась жизнь женщины, отравившейся привезённой с сочинского рынка чачей. Об этом «ГорОбзор.ру» рассказали в Минздраве Башкирии.

Три дня назад пострадавшую доставили в больницу с признаками сильного отравления. Лабораторные анализы подтвердили наличие метанола, а зрение пациентки стремительно угасло. Несмотря на усилия врачей, ее состояние оставалось критическим, и спасти женщину не удалось.