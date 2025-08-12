Встреча Путина и Трампа
12 августа, 11:51

Стало известно о нелегальной франшизе запрещённой торговли спиртным в Сибири

SHOT ПРОВЕРКА: В Сибири разоблачили нелегальную доставку алкоголя от сервиса Синица

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Крупный интернет-сервис «Синица» в Сибири уличили в незаконной торговле алкоголем через сайт и мобильное приложение. По закону в России запрещена онлайн-продажа спиртного и его доставка на дом. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

В Сибири разоблачили нелегальную доставку алкоголя от имени сервиса «Синица». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Покупателю не выдают фискальный чек, а у сервиса нет действующего юрлица. Ранее компания была зарегистрирована на ИП Руслана З., но была ликвидирована в 2023 году. Заказ оформляется через сайт или приложение: возраст уточняют лишь при регистрации, а дальше координация идёт через мессенджер. Доставку привозят до двери, оплата — только переводом на указанную карту.

В случае проблем с товаром, включая возможный фальсификат или просрочку, клиенту предлагают «оставить комментарий» для обратной связи. Продавцы утверждают, что торгуют легальным алкоголем и работают с крупными поставщиками.

Ранее сообщалось, что появление онлайн-продажи алкоголя неизбежно приведёт к росту его потребления и продаж. Подобная практика противоречит мировой тенденции снижения уровня алкоголизации населения и вызывает серьёзную обеспокоенность со стороны властей.

Милена Скрипальщикова
