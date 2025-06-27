Нарколог перечислила последствия запуска онлайн-продаж алкоголя в России

Если у людей появится возможность купить алкоголь онлайн, это неминуемо спровоцирует рост потребления и продаж соответствующей продукции. Это выглядит как минимум странно в условиях, когда во всех странах власти стараются снизить уровень потребления спиртного. Об этом в беседе с Life.ru сообщила директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России — Татьяна Клименко.

«Онлайн-продажа алкоголя, за которую ратуют многие производители и продавцы алкоголя, это игра слов. В прямом смысле этого слова онлайн-продажа любого материального товара невозможна, возможно только сделать заказ товара онлайн и провести онлайн-оплату. Получить материальный товар онлайн невозможно», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что любой товар, включая алкоголь, после его онлайн-заказа и онлайн-оплаты доставляется заказчику по месту его пребывания. По сути, то, что называется «онлайн-продажа алкоголя», это доставка спиртного по месту пребывания покупателя — домой, на дачу, на работу, в компанию друзей и т.д.

Когда все страны мира ведут огромную работу по снижению уровня потребления алкоголя населением, в том числе за счёт введения ограничений по месту и времени продажи, по возрасту покупателя, онлайн-заказ алкоголя с его доставкой по месту пребывания покупателя расширяет доступность алкоголя для населения. Если даже установить контроль по возрасту покупателя и времени оформления заказа в приложении, передача товара заказчику переходит в зону ответственности курьера. Это проконтролировать практически невозможно. Запуск онлайн-продаж алкоголя неизбежно увеличит объёмы потребления и сбыта спиртного со всеми вытекающими последствиями. Татьяна Клименко Директор ННЦ наркологии

Профессор добавила, что возможность купить алкоголь онлайн с большой вероятностью спровоцирует рост случаев домашнего насилия и «пьяных правонарушений». Рост потребления алкоголя будет связан не только с увеличением производства и продаж отечественных спиртных напитков, но и импортного товара, поскольку это в первую очередь бизнес, а он интернационален и космополитичен, заключила Клименко.