В Подмосковье одобрили законопроект об ограничении продажи алкоголя
Мособлдума приняла в I чтении проект об ограничении продажи алкоголя во дворах
Обложка © freepik / senivpetro
В Московской области рассматривают законопроект об ограничении продажи алкоголя, документ уже прошёл первое чтение. Согласно предложению, горячительные напитки будут продаваться только в течение двух часов в сутки. Обсуждение закона проходило на сегодняшнем заседании Мособлдумы.
«Законопроект предусматривает, что с 1 марта 2026 года продажа алкогольной продукции в общепите в многоквартирных домах, со входом во двор, будет разрешена только с 13 до 15 часов дня», — отметил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
По его словам, подобная мера должна пресечь деятельность псевдокафе, которые продают алкоголь в розницу, прикрываясь «маской» общепита. Керселян уверен, что снижение количества продаваемого спиртного поможет навести порядок с безопасностью во дворах многоэтажных домов.
Ранее глава Минздрава высоко оценил инициативу вологодского губернатора об ограничениях продажи алкоголя. Михаил Мурашко отметил, что количество смертей из-за спиртного уже сократилось.