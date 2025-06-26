В Подмосковье одобрили законопроект об ограничении продажи алкоголя

В Московской области рассматривают законопроект об ограничении продажи алкоголя, документ уже прошёл первое чтение. Согласно предложению, горячительные напитки будут продаваться только в течение двух часов в сутки. Обсуждение закона проходило на сегодняшнем заседании Мособлдумы.

«Законопроект предусматривает, что с 1 марта 2026 года продажа алкогольной продукции в общепите в многоквартирных домах, со входом во двор, будет разрешена только с 13 до 15 часов дня», — отметил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

По его словам, подобная мера должна пресечь деятельность псевдокафе, которые продают алкоголь в розницу, прикрываясь «маской» общепита. Керселян уверен, что снижение количества продаваемого спиртного поможет навести порядок с безопасностью во дворах многоэтажных домов.