Глава Минздрава высоко оценил инициативу вологодского губернатора об ограничениях продажи алкоголя
Мурашко высоко оценил инициативу об ограничении продаж алкоголя на Вологодчине
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Эффективность народосберегающей инициативы губернатора Вологодской области Георгия Филимонова по ограничению продажи алкоголя была удостоена высокой оценки министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Своё мнение глава Минздрава высказал на пленарном заседании Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России», отметив, что смертность от алкогольной продукции в регионе начала снижаться.
Глава Минздрава высоко оценил инициативу вологодского губернатора об ограничениях продажи алкоголя. Видео © Telegram / Филимонов LIVE
«Инициативы губернатора Вологодской области, его предложения, реализованные в субъекте, уже за столь короткий промежуток времени дали результат. Смерти, обусловленные алкоголем, в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизились. Так, в марте 2025 года показатель снизился на 41 процент по сравнению с мартом 2024 года, в апреле 2025 года — на 18 процентов по сравнению с апрелем 2024 года», — указал министр.
Мурашко отметил, что инициатива дала результаты и не потребовала глобальных финансовых вложений. При этом общество не сталкивается с полным запретом, так как меры носят исключительно ограничительный характер.
Напомним, что в Вологодской области установлены временные рамки для продажи алкогольной продукции — её можно купить строго с 12:00 до 14:00. Глава региона Георгий Филимонов обосновал это решение высокой смертностью от спиртного и ростом числа болезней, связанных с алкогольной зависимостью.