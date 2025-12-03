«Почему мы думаем, что кто-то нажрётся?!» В Госдуме призвали вернуть пиво на стадионы

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил корреспонденту Life.ru, что запрет продавать пиво на стадионах — мера популистская и не даёт реальной пользы. Он напомнил, что во время ЧМ-2018 по футболу продажа алкоголя была разрешена, но никакого роста потребления не произошло. По словам парламентария, нация «не спивается» от двух пластиковых стаканов в перерыве.

Депутат Ревенко призвал вернуть пиво на стадионы. Видео © Life.ru

«Мы почему своим людям не доверяем? Мы почему думаем, что обязательно кто-то напьётся, нажрётся и будет себя вести непристойно? Для этого [контроля за болельщиками] есть стюарды, для этого есть сейчас Face ID, в конце концов. Любой, кто переступит ту самую красную линию, больше не будет допущен на стадионы. У нас есть вся система контроля. Чего мы боимся? Давайте мы будем разрешать», — высказался Ревенко.

Депутат подчеркнул, что речь идёт прежде всего об экономике: пиво привлекает больше зрителей, а стадионы требуют огромных затрат на содержание. При этом алкоголь свободно подают в VIP-зонах, отметил депутат, — и возникает вопрос, почему обычным болельщикам нельзя доверять. Ревенко выступил за возвращение формата «хлеба и зрелищ»: футбол плюс лёгкий напиток, чтобы удовольствие было комплексным.

Запрет на продажу пива на российских стадионах действует с 2005 года. Исключение делали только для крупных международных турниров. Дискуссия о его отмене периодически возвращается — в основном из-за финансовых трудностей арен и запросов клубов.

Ранее Life.ru писал, что в Вологодской области продолжают ужесточать правила продажи алкоголя. С марта следующего года небольшие кафе и бары, не соответствующие установленным требованиям, смогут продавать алкоголь только по выходным — с 12:00 до 23:00.