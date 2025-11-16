Закупки российскими компаниями пива из Европы рухнули в 4 раза

Российский рынок пива продемонстрировал рекордное снижение импорта из стран Европейского союза. Согласно данным Евростата, которые изучило РИА «Новости», в сентябре 2025 года закупки пенного напитка у европейских производителей сократились до минимального уровня с начала 2015 года.

Статистика показывает, что в начале осени российские компании ввезли из ЕС всего 3 тысячи тонн пива. Этот показатель оказался вдвое меньше, чем месяцем ранее, и стал самым низким с января 2015 года, когда импорт составлял 2,8 тысячи тонн.

Структура поставщиков также претерпела значительные изменения. Лидером по экспорту пива в Россию в сентябре стала Германия, несмотря на сокращение своих продаж на российский рынок на треть — до 640 тонн. Второе место заняла Латвия, чей экспорт уменьшился вдвое в месячном выражении и составил 622 тонны. Замыкает тройку Чехия, которая ещё в августе была главным поставщиком, но в сентябре её продажи сократились в 3,6 раза до 555 тонн.

Суммарные показатели за девять месяцев текущего года выглядят ещё более показательными: Россия снизила импорт пива из стран ЕС более чем в четыре раза, ввезя всего 47,1 тысячи тонн алкогольного напитка против значительно больших объёмов в предыдущие периоды.

Ранее сообщалось, что за первые три квартала 2025 года российские розничные продажи пива значительно упали – на 16,9% по сравнению с прошлым годом, составив 462,36 млн декалитров. Объёмы реализации пивных напитков также сократились на 5,9% (до 73,24 млн декалитров). Единственным исключением стал рост продаж сидра, пуаре и медовухи на 1,3% (до 8,74 млн декалитров). В целом, общее потребление пивной продукции в стране снизилось на 15,6%.