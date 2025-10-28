Россия и США
Продажи пива в России упали на 16,9%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

Розничные продажи пива в России за три квартала 2025 года сократились на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 462,36 млн декалитров. Об этом стало известно из отчётов Росалкогольтабакконтроля.

Объём реализации пивных напитков также снизился на 5,9%, составив 73,24 млн декалитров. В то же время продажи сидра, пуаре и медовухи продемонстрировали рост на 1,3%, достигнув 8,74 млн декалитров. Общее потребление пивной продукции (включая пивные напитки) в стране уменьшилось на 15,6%.

Импортное пиво в России подорожало на 39% за год

Ранее Life.ru писал, что директор департамента развития внутренней торговли Никиты Кузнецова заявил, что стоимость игристых вин к новогодним праздникам сохранится на приемлемом уровне. Он подчеркнул, что в последние годы отечественные вина перестали ассоциироваться у потребителей с низким качеством по сравнению с иностранными винными марками.

