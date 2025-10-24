Импортное пиво в России подорожало на 39% за год

Стоимость импортного пива в российских магазинах за год выросла почти на 40%, достигнув в среднем 289 рублей за бутылку. Такие данные приводит сервис мониторинга цен «Ценозавр», с которыми ознакомились наши коллеги из «Постньюс».

С октября 2024 года цена на отечественное пиво увеличилась на 17,9%, составив теперь 92,7 рубля за бутылку объёмом 0,45 литра. Таким образом, разрыв в стоимости между импортной и российской продукцией продолжает существенно увеличиваться.

Ранее Life.ru писал, что директор департамента развития внутренней торговли Никиты Кузнецова заявил, что стоимость игристых вин к новогодним праздникам сохранится на приемлемом уровне. Чиновник подчеркнул, что за последние годы российская винодельческая продукция преодолела стереотип о более низком качестве по сравнению с импортными аналогами.