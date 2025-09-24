Пивной градус: Стало известно, сколько литров пенного выпили россияне этим летом

Два миллиарда литров пива выпили россияне за это лето. Исследование провёл Центр развития перспективных технологий, который маркирует товары «Честным знаком», сообщает SHOT.

Летом россияне ежемесячно потребляли более 600 млн литров пива в бутылках и около 67 млн разливного. Каждую пятницу спрос резко возрастал — +51,5% к покупке разливухи и +35,6% бутылочного. Доля пива в стекле и банках в России превышает 89%, разлива на рынке всего 9–10% от общего объёма.

По данным исследования, пиво в бутылках стабильно пьют в течение недели, а разливное начинают покупать ближе к выходным.

Ранее врач Марк Гадзиян отказался от алкоголя и рассказал об изменениях через месяц. Медик объяснил, что даже небольшое количество алкоголя в его рационе начало вызывать дискомфорт, проявлявшийся в появлении лишнего веса, утренней раздражительности, отёчности лица, снижении продуктивности и повышенной тревожности. Спустя месяц трезвости врач подвёл первые итоги эксперимента, выделив как положительные стороны, так и некоторые непривычные изменения. Подробнее — в материале Life.ru.

