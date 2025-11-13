Поставки лимонов из Абхазии в Россию выросли более чем вдвое

Экспорт лимонов из Абхазии в Россию осенью 2025 года продемонстрировал более чем двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета республики.

С начала цитрусового сезона в октябре в Россию было вывезено 196 тонн лимонов против 85 тонн в 2024 году. Также значительно увеличились поставки мандаринов — на 716 тонн больше, достигнув показателя в 4,3 тысячи тонн.

«С начала цитрусового сезона, начавшегося в октябре, в Россию из Абхазии вывезли 196 тонн лимонов, тогда как в аналогичный период 2024 года было вывезено всего 85 тонн», — отметили в пресс-службе.

По прогнозам Минсельхоза Абхазии, в текущем сезоне, который продлится до марта, планируется экспортировать в Россию около 33 тысяч тонн мандаринов. Помимо цитрусовых, увеличился экспорт фейхоа, тогда как поставки хурмы немного сократились.

Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года Россия возобновила импорт винограда из Грузии, что стало первым случаем таких поставок с декабря прошлого года. Общая стоимость закупок составила 688 тысяч долларов, продемонстрировав рост почти на 8% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.