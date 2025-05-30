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30 мая, 05:32

Турецкие поставки лимонов в Россию сократились до минимума с 2020 года

Турецкие поставки лимонов в Россию сократились до 5,6 тыс. тонн

Лимоны. Обложка © Freepik

Лимоны. Обложка © Freepik

В апреле 2025 года в Россию прибыла минимальная партия лимонов из Турции — менее 5,6 тысячи тонн. Последний раз подобное значение фиксировалось в 2020 году во время пандемии. Об этом стало известно их данных турецкой статслужбы.

Как сообщает РИА «Новости», в прошлом месяце власти Турции сообщали о приостановке экспорта лимонов в связи с непогодой, сократившей урожай. Однако после встречи с экспортёрами и фермерами решение было пересмотрено. При этом закупки в России всё же упали до 5,6 тысячи тонн.

Всего за первые четыре месяца 2025 года Россия импортировала из Турции 46,6 тысячи тонн лимонов стоимостью 30,5 миллионов долларов. Это на 25% меньше по объёму и на 0,7% меньше по стоимости, чем в прошлом году. Меньше лимонов из Турции в Россию ввозили только в 2020 году (39,8 тысячи тонн на 30,4 миллиона долларов).

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В прошлом месяце Life.ru писал, что в России лимоны подорожают примерно на 25% из-за неурожая в Турции. Непогода в стране привела к тому, что килограмм импортных лимонов в РФ на данный момент стоит около 230 рублей за розницу, и 180 рублей за опт.

Мария Любицкая
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