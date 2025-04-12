Россиян предупредили о подорожании лимонов

Стоимость лимонов в России вырастет на 25% — до 230 рублей за килограмм. Всё из-за плохого урожая в Турции и сложностей с транспортировкой из Египта. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

На данный момент главными поставщиками лимонов в Россию являются Турция и Египет. Проблемы с турецкими поставками возникли из-за непогоды, в связи с чем цена опта сравнялась с рыночной — 180 рублей. При условии наценки стоимость резко подлетела за 230 рублей за кило.

Россия решила наладить параллельно поставки с Египтом, однако там произрастают лимоны совершенно иного сорта — они более кислые и нередко зелёного цвета, что делает их непригодными к употреблению. При этом цена на эти цитрусы также возрастёт до 180-200 рублей за килограмм.