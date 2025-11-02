Россия возобновила импорт винограда из Грузии впервые с декабря 2024 года

Россия в сентябре текущего года возобновила импортные поставки винограда из Грузии, что стало первым подобным случаем с декабря прошлого года. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, проанализированные РИА «Новости».

Согласно обнародованной информации, в сентябре российские импортёры закупили грузинский виноград на общую сумму 688 тысяч долларов. Примечательно, что в денежном выражении объёмы поставок продемонстрировали рост почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Статистические данные позволяют оценить значимость российского рынка для грузинских экспортёров винограда. Общий объём международных продаж этой сельскохозяйственной продукции Грузией в сентябре составил 749,5 тысячи долларов. Таким образом, на Российскую Федерацию пришлось около 92% всего экспорта грузинского винограда.

Ранее сообщалось, что в Грузию прибыла первая партия российской нефти для нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Танкер «Кайсери» доставил более 105 тысяч тонн нефти марки Siberian Light из Новороссийска. Поставщиком выступила компания «Русснефть», а владельцем НПЗ является Black Sea Petroleum. На данный момент завод способен перерабатывать 1,2 миллиона тонн нефти в год, но планируется расширение мощностей до 4 миллионов тонн к 2028 году.