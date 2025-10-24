Шойгу рассказал о планах инвестировать свыше 700 млрд рублей в кластер в Сибири

Россия планирует вложить свыше 700 миллиардов рублей в Ангаро-Енисейский макрорегион на развитие промышленной и научной инфраструктуры, связанной с переработкой критических металлов. Об этом сообщил газете «Известия» секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Кластер глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе — это экосистема, объединяющая науку, образование, промышленность и инвестиции. Проект реализуется на территории Большой Сибири и объединяет десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Общий объём инвестиций оценивается в более чем 700 млрд рублей, а количество новых рабочих мест — не менее 3,5 тыс. только на первом этапе», — подчеркнул Шойгу.

В рамках кластера предполагается освоение редких и редкоземельных элементов, производство полупроводников, силовой электроники, 3D-печати, робототехнических систем и технологий искусственного интеллекта. Производственные участки и лаборатории планируется интегрировать в единое информационно-технологическое пространство.

Проект также включает в себя и образовательную составляющую: студенты, аспиранты и молодые учёные смогут участвовать в реальных технологических процессах, приобретая практические навыки и компетенции.

