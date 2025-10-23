Сектор Газа
23 октября, 15:22

Сергея Шойгу переизбрали на пост председателя РГО

Обложка © Life.ru

Сергей Шойгу переизбран президентом Русского географического общества. Решение о его повторном назначении было принято единогласно на съезде РГО, после того как ученый совет выдвинул его кандидатуру на новый срок.

Отметим, что Русское географическое общество отмечает в этом году 180-летний юбилей. Президент Владимир Путин лично поздравил одну из старейших научных организаций России, а также предложил объявить 2027 год Годом географии.

