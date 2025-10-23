Путин предложил объявить 2027 год Годом географии
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин предложил объявить 2027 год Годом географии. Об этом он заявил, выступая на съезде Русского географического общества в Кремле.
Глава государства подчеркнул, что география важна для России с политической точки зрения.
Напомним, что 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в честь героев прошлых лет и участников специальной военной операции.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.