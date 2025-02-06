Путин назвал хорошей идею объявить в России Год инженера

«В некоторых странах к уважаемым людям приставочку все время используют: не господин, а инженер... Это лишний раз подчёркивает уважение к той сфере деятельности, которой человек занимается, и подчёркивает важность самой этой сферы деятельности», — отметил глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию.