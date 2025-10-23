Путин поздравил Русское географическое общество с 180-летним юбилеем
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поздравил Русское географическое общество (РГО) с 180-летием со дня основания. Поздравление глава государства озвучил на съезде организации.
«Знаковое событие — 180 лет со дня учреждения самого географического общества. Хотел бы ещё раз поздравить вас, всех ваших коллег с юбилеем», — сказал Путин.
Русское географическое общество, основанное в 1845 году, является одной из старейших научных организаций России. Оно занимается исследованиями, просветительской деятельностью и проектами, направленными на сохранение природного и культурного наследия страны. Президент традиционно является председателем попечительского совета РГО.
