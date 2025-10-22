Сектор Газа
22 октября, 11:08

Представлены логотип и концепция Национального центра «Россия» в Югре

Обложка © Telegram / Национальный центр «Россия»

Работы по созданию Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре вышли на активную стадию. На данный момент в высокой степени готовности находятся черновые работы и монтаж инженерных сетей, готовится поставка отделочных материалов и мультимедийного оборудования.

Разработка логотипа НЦ «Россия» в Югре. Фото © Telegram / Национальный центр «Россия»

«Она (концепция экспозиционного пространства) разработана на основе собранных идей и предложений жителей автономного округа, отражает уникальность каждого муниципалитета, историю Югорской земли: от первых летописных упоминаний до промышленного освоения Севера и современности», написал в телеграм-канале губернатор региона Руслан Кухарук.

Также участникам показали логотип югорского филиала Национального центра — на нём изображена гагара, священная птица для народов Крайнего Севера. Согласно легенде, когда Земля была покрыта водой, именно гагара добыла со дна горсть почвы, из которой появились острова и материки.

Ранее сообщалось, что первый филиал Национального центра «Россия» торжественно открыли в Приморье. Это произошло после окончания Восточного экономического форума.

