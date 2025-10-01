Около 1000 классных руководителей съехались на форум в Национальный центр «Россия»

В Москве 1 октября стартовал Пятый Всероссийский форум классных руководителей. В просторных залах Национального центра «Россия» собрались около 1000 классных руководителей и кураторов групп СПО со всей страны. Они говорили о престижe профессии, роли семьи и школы в воспитании, ожиданиях учащихся от науки, профориентации и формировании ценностей.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко назвал форум неформальной «семьёй» педагогов — местом искреннего служения профессии. По его словам, именно наставники задают вектор детских надежд и мечтаний, а значит — влияют на будущее страны.

Сергей Кириенко на форуме. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой мероприятия

«Люди, выбравшие своим призванием святую профессию педагога и воспитателя, показывают не только детям — своим воспитанникам, не только их родителям, но и всем окружающим пример настоящего служения. Спасибо вам за это большое», — сказал он.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что форум расширил свою географию, ведь в этом году среди участников — коллеги из Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и Узбекистана — в сумме из девяти государств. Он подчеркнул практическую ценность встреч, где не просто говорят, а принимают решения.

Выступление Сергея Кравцова. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой мероприятия

«Здесь принимаются важные решения, которые затем реализуются. Например, именно на форуме было принято решение о создании Всероссийского родительского комитета», — сказал глава Минпросвещения РФ.

На первой панельной дискуссии «Главные линии» обсуждали самые частые вопросы от школьников и студентов, обменивались подходами к воспитанию, профориентации и тому, как школа и семья вместе формируют ценностный компас молодёжи. В дискуссии приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры Ольга Любимова и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Они говорили о том, зачем школьникам наука, как пробудить у молодёжи интерес к истории и что значит быть культурным человеком.

Встречи форума проходят в формате популярных телевизионных передач с участием известных телеведущих: Андрей Малахов, Николай Басков, Владимир Соловьев, Эрнест Мацкявичус, Мария Ситтель, Юлия Барановская. Центр «ВОИН» совместно с Военным университетом им. князя Александра Невского предоставит участникам возможность пройти мастер-классы по ключевым направлениям подготовки – первая помощь, управление БПЛА и огневая подготовка.

Ранее министр просвещения России заявил, что в нашей стране появится национальная система искусственного интеллекта для помощи школьникам и педагогам. Она оптимизирует процесс, став частью цифровой образовательной среды.