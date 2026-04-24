Чечня, Ингушетия и Дагестан стали самыми трезвыми регионами России

Чечня, Ингушетия и Дагестан по итогам марта 2026 года показали самые низкие показатели потребления алкоголя среди российских регионов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.

Наиболее низкий показатель зафиксирован в Чечне — 0,02 литра чистого этанола на человека. В Ингушетии уровень потребления составил 0,62 литра, в Дагестане — 0,91 литра. В остальных субъектах, вошедших в группу с низкими значениями, показатели заметно выше: Кабардино-Балкарская Республика — 2,14 литра, Карачаево-Черкесская Республика — 2,71 литра.

А ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 45 тысяч рублей Евгения Онегина за управление автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, его лишили права садиться за руль на год и восемь месяцев. В момент задержания на трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти в автомобиле находились его супруга и ребёнок. Результаты алкотестера зафиксировали наличие 0,790 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.